Более 70 дополнительных поездов назначила БелЖД на новогодние праздники и Рождество

В БелЖД ожидают, что на новогодние праздники будет большой пассажиропоток на железной дороге. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси к новогодним и рождественским праздникам заранее приняты меры для обеспечения пассажироперевозок, сообщили в пресс-службе БелЖД.

Для этого на время с с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года назначены десятки дополнительных поездов, а также увеличена периодичность курсирования составов в межрегиональном и региональном сообщениях.

В канун праздников и на праздники пассажирские составы добавлены в самых популярных направлениях:

из Минска в направлении: Гомеля, Бреста и Витебска (через Полоцк и с вагоном до Друи), Пинска, Светлогорска;

из Полоцка в Минск;

из Гродно через Кричев в Коммунары.

- Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники еще будет продолжена, - уточнили в пресс-службе.

Самую актуальную информацию смотрите на сайте перевозчика или узнавайте по справочному номеру 105.

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