В Барановичах снабженец за счет фирмы покупал запчасти для личного автомобиля

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Фигурантом уголовного дела стал 32-летний житель Барановичей, снабженец одного из предприятий города. В его служебные обязанности входила закупка автозапчастей, машинного масла и комплектующих для фирмы. Однако делал это не только для служебного автопарка, но и для личного автомобиля. Поэтому сотрудником заинтересовался Департамент финансовых расследований КГК.

- Он оформлял фиктивные документы об установке автозапчастей на служебный «Фольксваген Мультивен», хотя по своим техническим характеристикам и конструктивным особенностям запчасти не подходили для ремонта этого автомобиля, - комментируют в Комитете госконтроля.

Оказалось, что подобным мужчина промышлял на протяжении шести лет - с 2013-го по 2019-й. За это время за деньги предприятия сотрудник купил около 370 наименований комплектующих и запчастей для личных нужд. Ущерб оценили в сумму более 38 тысяч рублей.

Теперь в отношении сотрудника расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 210 за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет тюрьмы со штрафом. На имущество мужчины наложен арест.