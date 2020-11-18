Фотофакт. В Любани столкнулись легковой Volkswagen и грузовик, есть пострадавший

После столкновения в "Пассате" оказался заблокированным водитель. Фото: МЧС.

О серьезном дорожно-транспортном происшествии в райцентре Минской области проинформировала пресс-служба МЧС.

Авария произошло в городе Любань во вторник, 17 ноября. Около 19.30 на одной из городских улиц столкнулись легковой «Фольксваген Пассат» и грузовая «Газель».

- В Любани по улице Боровика столкнулись легковой и грузовой автомобили. Спасателям поступило сообщение о необходимости помощи в деблокировке водителя «Пассата», - уточнили в пресс-службе.

Спасатели уже в 19.45 извлекли пострадавшего мужчину при помощи специального гидравлического инструмента и передали его работникам скорой. Травмированного водителя госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Уточняется, что, несмотря на опрокидывание грузовика, водитель «Газели» не пострадал в ДТП.

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