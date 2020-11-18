Генпрокуратура опровергает информацию о том, что родственникам не выдают тело Романа Бондаренко

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Генпрокуратура Беларуси выступила с заявлением по поводу Романа Бондаренко, который умер 12 ноября. В частности, ведомство опровергает информацию из СМИ о том, что родственникам не выдают тело мужчины.

- В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына. Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко, - такой комментарий 18 ноября опубликовала Генпрокуратура.

В телеграм-канале Генпрокуратуры опубликовано аудио телефонного разговора.

- Это вас экспертиза беспокоит. Вы еще не определились, когда будете забирать? - говорит мужской голос.

- Меня вызывали в Генеральную прокуратуру, я разговаривала с людьми. Я сказала, что мне нужно выспаться и прийти в себя, я еще даже не начала заниматься организацией, - отвечает женский голос.

Когда состоялся этот разговор, не уточняется.

Также в ведомстве напоминают, что по факту смерти Романа Бондаренко прокуратура проводит проверку. Семье и близким Генпрокуратура выразила соболезнования.

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