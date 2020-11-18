МАРТ рекомендует всем магазинам иметь в продаже маски и антисептики

МАРТ рекомендует обеспечить все магазины масками и антисептиками. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выпустило рекомендации для торговых точек в условиях пандемии коронавируса. Ведомство рекомендует обеспечить рынок средствами индивидуальной защиты.

Согласно документу, который вступает в силу 18 ноября, в продаже постоянно должны быть маски, лицевые повязки и подобные изделия, а также средства для дезинфекции - начиная от мыла, салфеток и заканчивая антибактериальными гелями, спреями и обеззараживающими жидкостями.

МАРТ прогнозирует рост спроса на такие товары.

- Производителям и поставщикам рекомендовано организовать их бесперебойную поставку субъектам торговли под полную потребность, - говорится в сообщении МАРТ.

Если масок и антисептиков не будет хватать, ведомство рекомендует увеличить их производство.