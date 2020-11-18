Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 ноября 2020 года: заразились более 118 тысяч человек и умерли за все время 1067 пациентов

В Беларуси ежедневно коронавирус подтверждается в ноябре 2020-го более чем у тысячи человек. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В официальном телеграм-аккаунте Минздрава появилась обновленная статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси.

Так, на 18 ноября в Беларуси коронавирусом заразились более 118 тысяч человек. Диагноз COVID-19, по информации Минздрава, подтвердился у 118 008 граждан. Таким образом, за сутки заболели еще 1309 человек.

При этом из больниц за минувшие сутки были выписаны 1000 человек, переболевших ковидом.

- На 18 ноября выздоровели и были выписаны уже 98 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в Минздраве.

С начала пандемии в стране проведено более 2,947 миллиона тестов на коронавирус. А не так давно в Минздраве заявили, что для ПЦР-диагностики на коронавирус в стране перепрофилируют все лаборатории, включая частные.

К сожалению, на 18 ноября обновилась также и информация по смертности: за сутки скончались еще 7 пациентов. За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 1067 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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