Пьяный брестчанин после семейного скандала пошел громить витрины

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Инцидент произошел в гипермаркете на Варшавском шоссе в Бресте. Неизвестный разбил входную дверь торгового центра и витрину кафе, которое находится в этом же здании. Ущерб оценили в сумму более 2400 рублей за обе витрины.

Как стало ясно из видео с камеры видеонаблюдения, мужчина с силой ударил ногой в дверь магазина. Дверь вывалилась, упала на витрину кафе. Когда на шум прибежали охранник гипермаркета и сотрудница кафе, никого на месте происшествия уже не было.

Примерно в это же время в милицию поступило сообщение о семейном скандале.

– С места происшествия у торгового объекта милиционеры направились по указанному адресу. Прибыв на вызов, участковый инспектор милиции обнаружил спящего дебошира, который был очень похож на разыскиваемого хулигана, - комментируют в МВД.

Мужчину разбудили и отвезли в отдел милиции. Когда он пришел в себя, то не смог вспомнить, что натворил. Поэтому, чтобы подтвердить или опровергнуть причастность 27-летнего брестчанина к погрому в гипермаркете, его кроссовки взяли на экспертизу.

Госкомитет судэкспертиз провел трасологическую экспертизу и сравнил след на витрине со следом от кроссовка брестчанина. И они совпали. Теперь мужчина под следствием.