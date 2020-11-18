Погода в Беларуси на 19 ноября: оранжевый уровень из-за ветра, но до +10

Дождь и штормовой ветер по всей стране в четверг, 19 ноября, прогнозируют синоптики. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Белгидромете предупредили об ухудшении погодных условий в Беларуси на четверг, 19 ноября.

На этот день вынесено штормовое предупреждение. Значительное усиление ветра с порывами до 15 - 20 метров в секунду ожидается практически по всей территории страны.

- Утром и днем на большей территории Беларуси возможно усиление шквалистого ветра южного и юго-западного направления. В связи с неблагоприятными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности, - пояснили в Белгидромете.

В целом 19 ноября будет облачным с прояснениями днем. Возможны непродолжительные осадки - в основном дождь. Усиления ветра ожидаются утром и днем. При этом обойдется без заморозков: ночью в среднем +3…+8 выше ноля, и только на востоку 0…+2 градуса. Днем еще немного потеплеет - в среднем до +5…+10 градусов, но холоднее в восточных регионах: всего +2…+4 с плюсом.

В пятницу, 20 ноября, штормовая погода сохранится и может пойти мокрый снег. Но к выходным, скорее всего, ветер уймется, будет преимущественно без осадков и можно будет пойти прогуляться.

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