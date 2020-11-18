ЕС может выделить белорусам около 30 миллионов евро

Тихановская встретилась с главой МИД Швеции.

Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. После этого стало известно, что Евросоюз рассматривает вопрос о выделении гражданскому обществу Беларуси около 24 миллионов евро и еще около 3,5 млн - на поддержку независимых медиа и тех, кого затронули репрессии. Ожидается, что этот вопрос Евросоюз рассмотрит на заседании 19 ноября.

Как сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской, Швеция рассматривает возможность дополнительной финансовой поддержки для студентов, журналистов, правозащитников и семей политзаключенных.

Кроме этого, Светлана Тихановская призвала частные компании ЕС прекратить сотрудничество с некоторыми банками в Беларуси.