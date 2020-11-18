«Не рассматриваем новые проекты»: Европейский банк реконструкции и развития приостановил финансирование госпроектов в Беларуси

ЕБРР заморозил финансирование инвестиционных проектов в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) приостановил финансирование проектов в государственном секторе Беларуси, проинформировало БелаПАН со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Как уточнили в банке, при этом по-прежнему сохраняется инвестирование проектов в частном секторе Беларуси.

- ЕБРР уже в течение некоторого времени не осуществляет кредитование госпроектов в Беларуси. Также мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране. В то же время сохраняем стремление завершить уже подписанные инфраструктурные сделки, - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, приостановка инвестпроектов ЕБРР в Беларуси происходила и ранее. После того как ЕС осудило насилие в отношении мирных протестов в поствыборный период в 2010 году, были введены ограничения, которые продлились до 2016 года. После чего на фоне потепления отношений Евросоюз - Беларусь была принята новая стратегия.

Известно, что только в 2019 году ЕБРР вложил более 390 миллионов евро в 24 проекта в частном и государственном секторах экономики Беларуси. А в первые 6 месяцев 2020 года финансирование ЕБРР, выделенное Беларуси, составило 160 миллионов евро, что в 2 раза больше такого же периода предыдущего года.

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