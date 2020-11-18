По всей Брестской области с 18 ноября вводится масочный режим

По всей Брестской области ввели масочный режим. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Обязать всех жителей Брестской области носить защитные маски решил облисполком. На такие меры местные власти идут в целях профилактики распространения COVID-19 и других респираторных инфекций.

Согласно решению исполкома, жители области должны использовать лицевые повязки, закрывающие рот и нос, в общественных местах.

К ним относятся торговые центры, магазины, кафе и рестораны, аптеки, учреждения здравоохранения, образования. В маске нужно приходить также и в спортивные залы - снять можно на время тренировки. Носить лицевую повязку обязательно в банках, на почте, в общественном транспорте и в других местах, где есть скопления людей.

- Несоблюдение принятого решения влечет ответственность руководителей субъектов хозяйствования в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, - добавляют в облисполкоме.