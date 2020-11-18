Курс валют в Беларуси на 18 ноября: Доллар еще немного подешевел

Стало известно, как изменился курс валют в Беларуси после очередных торгов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

После очередных биржевых торгов стало известно, насколько изменился вес белорусской валютной корзины на среду, 18 ноября. Информацию о курсе валют опубликовала пресс-служба Белорусской валютно-фондовой биржи.

В итоге, доллары США, которые и так в последнее время теряют в весе - вновь подешевели. А вот рубли РФ и европейская валюта, наоборот, взяли курс на подорожание.

В денежном выражении изменение курса валют в Беларуси на 18 ноября выглядит так:

«Зеленый» сбросил от своей стоимости 0,0031 белрубля. И теперь курс составляет 1 доллар к 2,5528 белорусского рубля.

Евро потяжелели на 0,0008 белорусского рубля. В итоге за одну единицу европейской валюты предлагают по курсу 3,0319 белрубля.

Российские рубли в Беларуси также стали дороже: плюс 0,0117 белрубля и итоговые 3,361 белорусского рубля за 100 рублей РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не рассматриваем новые проекты»: Европейский банк реконструкции и развития приостановил финансирование госпроектов в Беларуси.

В финучреждении пояснили, что ранее подписанные сделки все же они не спешат закрывать (подробности).

Минский завод игристых вин, табачная фабрика «Неман», «Белорусская универсальная товарная биржа» и другие: Совмин обязал предприятия поделиться прибылью.

Высокорентабельные белорусские предприятия должны будут часть дохода за первое полугодие 2020 года перечислить в республиканский бюджет (подробности).