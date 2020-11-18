В Бресте установят более 25 новогодних елок

В Бресте распланировали подготовку к новому году. Фото: Оксана БРОВАЧ

Кроме главной новогодней елки на площади Ленина в Бресте в этом году установят еще около 25 елок в микрорайонах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В центре елки будут стоять на проспекте Машерова около ЦУМа, на набережной. Установят новогоднюю красавицу на Привокзальной площади и в Городском саду.

Город распорядился установить и украсить елки до 15 декабря.

Также горисполком объявил о подготовке к работе рождественских ярмарок. Первая откроется 1 декабря на Гоголя и будет работать с 10 утра до 19 вечера. С 4 декабря домики с новогодними товарами и угощениями откроются на площади Ленина и прилегающей территории. Здесь они будут работать до 22 часов.

Елочные базары начнут работать 19 декабря.