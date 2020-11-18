Журналистке tut.by и «Новага часу» Александре Квиткевич дали 15 суток ареста

Журналистке tut.by Квиткевич дали 15 суток ареста, а редактору Realt.by Кулецкому - 8 суток. Фото: личный архив Александры

Журналистке tut.by и «Новага часу» Александре Квиткевич дали 15 суток административного ареста. Суд Ленинского района в среду, 18 ноября, рассматривал дело. Журналистку судили по статье 23.34 - участие в массовом мероприятии.

О том, как происходило судебное заседание, сообщает портал tut.by.

Дело вела судья Анастасия Ачалова. Связь по скайпу с Окрестина была плохая, и Квиткевич очень часто просила, чтобы судья и адвокат повторяли свои вопросы. С протоколом журналистка была не согласна. К слову, в нем (протоколе. - Ред.) было написано, что Александра Квиткевич «принимала активное участие в несанкционированном мероприятии с целью публичного выражения своих требований о проведении новых выборов в Беларуси. Она двигалась по проезжей части и выкрикивала лозунги».

Квиткевич рассказала, что 16 ноября находилась на работе и не принимала участие в "Марше пенсионеров". Ее задержали уже после того, как она закончила свою работу.

- Меня неожиданно схватили за руку и сказали: «Пройдемте». А в автобусе мне предъявили удостоверение сотрудников милиции, - сообщила Александра.

По делу журналиста выступил засекреченный свидетель из милиции. Для того чтобы установить его личность, из зала попросили выйти всех, включая адвоката. Позже Воронцов Антон Павлович скажет, что его данные были изменены в целях безопасности.

Свидетель рассказал о том, что журналистка tut.by выкрикивала лозунги: «Жыве Беларусь!», «За что убили Рому?», «Я выхожу». И добавил, что некоторые люди были с флагами и плакатами, а на Александре не было жилета "Пресса" и вообще никаких опознавательных знаков, по которым можно было понять, что она журналист. Свидетель также заявлял о том, что Александра была задержана у здания на проспекте Независимости, 47.

Данный факт опровергло видео, на котором заметно, что на Александре был поверх куртки бедж.

Квиткевич сообщила, что ее задержали не у здания, которое находится по проспекту Независимости, 47, а у филармонии.

Судья Татьяна Тарахович попросила судью внести данное замечание в протокол.

- Адвоката незаконно удалили при установлении данных свидетеля. К слову, его не предупредили об административной ответственности за заведомо ложные показания, - подчеркнул адвокат.

Судья с последним замечанием была не согласна, но все же повторно допросила сотрудника милиции Воронцова. Она предупредила его об ответственности за заведомо ложные показания и попросила расписаться.

Свидетель при повторном допросе не смог указать точный адрес задержания журналистки.

В 14.40 суд вынес приговор - Александре дали 15 суток административного ареста.

В телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов сообщили о том, что редактору сайта Realt.by Владиславу Кулецкому, который был задержан в воскресенье, 15 ноября, дали 8 суток административного ареста. Информация появилась в списках в Жодино.

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На данный момент журналистка находится на Окрестина. (подробности)