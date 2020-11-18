Президент Международной федерации за права человека просит Беларусь освободить из изоляторов женщин и несовершеннолетних

Правозащитники требуют освободить женщин и несовершеннолетних из СИЗО. Фото: Оксана БРОВАЧ

Президент Международной федерации за права человека Алис Могве обратилась к генпрокурору и главе СК Беларуси. Правозащитница требует выпустить из изоляторов женщин и несовершеннолетних. Письмо адресовано главе СК Ивану Носкевичу и генпрокурору Андрею Шведу. Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

- Нам известно более чем о 700 таких уголовных делах, возбужденных после окончания выборов. Большинство обвиняемых по данным делам находятся под стражей в следственных изоляторах. В их числе несколько женщин и несовершеннолетних детей, которые длительное время находятся в изоляции и разлучены со своими близкими и родными, - пишет Алис Могве.

Федерация называет имена 13 женщин, среди них - Мария Колесникова, 25-летняя брестская учительница Марина Глазова, молодежная активистка Алана Гебремариам.

- Также нам известно о как минимум двух несовершеннолетних, находящихся в СИЗО, - Максиме Бабиче и Никите Золотареве, - сказано в письме.

Правозащитники призывают изменить меру пресечения и выбрать такую, которая не связана с изоляцией.