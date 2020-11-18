Спортсмены Ганин и Кравченко вышли на свободу после 10 суток ареста. Фото: tut.by
Легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин вышли на свободу после 10 суток ареста в Жодино. Спортсменов отпустили на несколько часов раньше, чем было положено. Об этом сообщает портал tut.by.
Напомним, что Андрей Кравченко и Иван Ганин были задержаны в воскресенье, 8 ноября. В момент своего задержания спортсмены находились в автомобиле.
Суд над Ганиным и Кравченко состоялся 11 ноября. По какой именно статье их судили - неизвестно.
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