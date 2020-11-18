В Мозырском районе у наркодиллера нашли еще и оружие

В Мозырском районе задержали наркодиллера. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Мозырском районе задержали 46-летнего наркодиллера. На него оперативники из КГБ и наркоконтроля вышли через 33-летнего потребителя «травки» из Мозыря. У него дома нашли амфетамин и марихуану.

Как выяснилось, наркотики он купил у поставщика из Мозырского района. У него при обыске обнаружили свертки с амфетамином, электронные весы и фасовочные пакеты. Кроме этого, нашли незарегистрированное оружие: винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье, порох и патроны. Весь арсенал изъяли для проведения экспертизы.

О задержанном мужчине известно, что в 90-е его судили за хулиганство и причинение тяжких телесных повреждений.

За незаконный оборот наркотиков возбуждены уголовные дела.