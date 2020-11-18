Умерла актриса Любовь Румянцева, которая сыграла Джулию в «Альпийской балладе» по Василю Быкову

Любовь Румянцева прославилась после фильма «Альпийская баллада». Фото: из архива Василя Быкова

В Минске 18 ноября умерла заслуженная артистка БССР, легенда белорусского и советского кино Любовь Румянцева. Ей было 77 лет.

Любовь Румянцева известна по фильмам «Альпийская баллада» - именно этот фильм принес ей всемирную известность, «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов»,«Аннычка», «Расписание на послезавтра», «Три талера». На театральной сцене она играла в спектаклях «Женитьба Бальзаминова», «Человеческий голос», «Таланты и поклонники».

Актриса много лет работала в театре-студии киноактера «Беларусфильма».

В 2008 году актриса получила Орден Франциска Скорины за профессионализм и многолетнюю работу в сфере культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«После земляники надо заняться любовью. Этого уже ждет публика»: как итальянский режиссер советовал снимать «Альпийскую балладу»

Какие кадры вырезала советская цензура (читать далее)

Короткевич хотел сыграть у Шукшина, а Тарковский помог «Альпийской балладе». Кинооператор о легендарных фильмах и людях Откуда появился лозунг «Доведем мы Быкова до стыда великого» (читать далее)

Василь Быков всю жизнь скрывал, что выдумал «Альпийскую балладу» Про легендарное произведение Быков писал в мемуарах (читать далее)