В Мингорисполкоме рассказали, что работу по наведению порядка сконцентрируют в тех районах, которые подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан Фото: Инна КОРСАК

В Мингорисполкоме рассказали, что работу по наведению порядка сконцентрируют в тех районах, которые подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

- Полномочия всех служб города прописаны законодательно. И их вполне хватит, чтобы навести порядок в Минске. Именно в рамках данных полномочий и будут работать службы. План мероприятий – наведения порядка на тех территориях, которые особо подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, - заявил зампред Мингорисполкома Артем Цуран.

По его словам, речь здесь идет об усилении разъяснительной работы, а также дежурствах и закреплении в данных районах должностных лиц и руководителей, которые отвечают за наведение порядка.

- В каждом из районов уже определены от трех до шести мест, которые требуют особого внимания. Их перечень будет указан в плане мероприятий. Он (план- Ред.) возможно будет утвержден уже 18 ноября на сессии Минского городского совета, - добавил Цуран.

Как только решение будет принято, документ сразу опубликуют.

Напомним, что Александр Лукашенко 17 ноября провел совещание на актуальные темы. Он заявил, что «в Минске не будет стихийных мемориалов» и поручил Кочановой и Кухареву разработать план по наведению порядка в столице.

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