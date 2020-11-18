В Лиде неизвестные забросали камнями окно, в котором был вывешен государственный флаг

Это окно камнями разбили неизвестные. Фото: Следственный комитет

В милицию в Лиде 17 ноября поздно вечером обратилась 52-летняя местная жительница. Она пожаловалась на то, что кто-то ей разбил окно камнями, завернутыми в записки с оскорблениями.

При этом заявительница уточнила, что у нее на окне прикреплен государственный флаг. Именно с ним женщина связывает нападение.

На месте следователи обнаружили три камня с записками. Два из них пробили окно, один лежал на улице. Уже допрошены потерпевшая и свидетели. Возбуждено уголовное дело за хулиганство по статье 339. За это может грозить наказание от штрафа и исправительных работ до лишения свободы на срок до 3 лет.

Причастные к этой выходке лица устанавливаются.