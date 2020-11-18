Владимир Караник: «Одна из сложностей второй волны коронавируса – участие людей в митингах и чаепитиях во дворах»

Караник заявил, что одна из сложностей второй волны коронавируса - беспечное поведение людей. Фото: БелТА

Экс-министр здравоохранения и губернатор Гродненской области Владимир Караник рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

- Одна из сложностей второй волны коронавируса – беспечное поведение людей. Они принимают участие в митингах, собираются на чаепития во дворах, знакомятся. Вынужден сказать, что люди расслабились. Они не соблюдаются меры безопасности и игнорируют социальное дистанцирование. Именно по этой причине усилена разъяснительная работа. К слову, уже во всей Беларуси был введен масочный режим, - заявил Караник.

По его словам, он удивлен призывам людей участвовать в массовых мероприятиях.

- Меня это действительно удивляет. На марши также призывают выходить и пенсионеров. Приведу пример. В Минске живет 20% населения Беларуси. Именно в столице ежедневно фиксируется около половины новых случаев заражения COVID-19. И это связано не только с высокой плотностью населения, и с большим количеством контактов, которые вызваны подобными призывами, - подчеркнул Караник.

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