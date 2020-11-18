МВД: Мужчин из Минска и Молодечно привлекут к ответственности за оскорбление сотрудников милиции

В МВД рассказали, что мужчин из Молодечно и Минска привлекут к ответственности за оскорбления сотрудников милиции. Фото: БелТА

В Министерстве внутренних дел рассказали, что мужчин из Минска и Молодечно привлекут к ответственности за оскорбление в адрес сотрудников милиции. Об этом сообщает БелТА.

- Подписчик одного из деструктивных телеграм-каналов 20-летний юноша из Минска, который нигде не работает, разместил в сети скриншот карты с обозначением места, где живет начальник Центрального РУВД Минска. Он сопроводил публикацию оскорбительными словами в адрес сотрудника милиции. Чуть позже парень удалил свою публикацию, но было уже поздно. Сотрудники милиции установили его личность. Он раскаивается в содеянном и извиняется перед милиционером, - заявили в ведомстве.

И добавили, что мужчине будет дана правовая оценка. Ранее он привлекался в административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

- В Молодечно недавно произошел похожий случай: 47-летний мужчина угрожал расправой над сотрудниками милиции, но позже признался, что делал это на эмоциях и уже сожалеет. Мужчина находится в ИВС и ждет решения суда, - сообщили в МВД.

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