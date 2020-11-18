«Побуждают граждан к агрессии». Генпрокуратура вынесла предупреждение представителям католической и православной церквей

Генпрокуратура недовольна публичными заявлениями церкви и костела. Фото: Оксана БРОВАЧ

Генпрокуратура ответила на публичные заявления представителей католической и православной церкви в Беларуси. Официальные прокурорские предупреждения вынесены пресс-секретарю Белорусской православной церкви отцу Сергию Лепину и викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии римско-католической церкви Юрию Кособуцкому.

Оба представителя церкви высказались по поводу стихийного народного мемориала Роману Бондаренко во дворе на Червякова в Минске. Его разрушили после разгона марша в воскресенье 15 ноября.

– В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения, - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Генпрокуратура предупреждает, что подобные высказывания неприемлемы и противоречат статье 16 Конституции, которая запрещает деятельность против гражданского согласия. А публичные высказывания представителей церкви, по мнению прокуроров, «побуждают граждан к агрессии».

Также прокуратура вынесла предписание уполномоченному по делам религий. Он должен проконтролировать, чтобы нарушения были устранены.