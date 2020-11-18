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Польша разрешила устраиваться на работу тем, кто уехал по гуманитарной визе

Такие визы выдавали белорусам, которые могли доказать, что им на родине угрожают преследования за их взгляды
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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В Польше можно работать по гуманитарной визе.

В Польше можно работать по гуманитарной визе.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Польша внесла поправки в закон об иностранцах. Теперь в законе прописано, что работать в Польше могут и граждане, которые въехали в страну по гуманитарной визе. Такие визы диппредставительства соседней страны стали выдавать белорусам осенью 2020.

Изменения вступают в силу 1 декабря. Ранее разрешение на работу в Польше могли получить только те иностранцы, которые получили рабочую визу.

Кроме этого, Польша намерена упростить въезд и условия трудоустройства айтишникам и врачам. Уже сейчас работники IT-сферы могут уехать в Польшу по программе Poland Business Harbour, которая не требует разрешения на работу и облегчает оформление своего предприятия. А врачам из Беларуси ускорили процедуру подтверждения дипломов.

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