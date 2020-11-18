Польша разрешила устраиваться на работу тем, кто уехал по гуманитарной визе

В Польше можно работать по гуманитарной визе. Фото: Оксана БРОВАЧ

Польша внесла поправки в закон об иностранцах. Теперь в законе прописано, что работать в Польше могут и граждане, которые въехали в страну по гуманитарной визе. Такие визы диппредставительства соседней страны стали выдавать белорусам осенью 2020.

Изменения вступают в силу 1 декабря. Ранее разрешение на работу в Польше могли получить только те иностранцы, которые получили рабочую визу.

Кроме этого, Польша намерена упростить въезд и условия трудоустройства айтишникам и врачам. Уже сейчас работники IT-сферы могут уехать в Польшу по программе Poland Business Harbour, которая не требует разрешения на работу и облегчает оформление своего предприятия. А врачам из Беларуси ускорили процедуру подтверждения дипломов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После президентских выборов в Польшу уехали более 700 белорусов

Выехали по гуманитарным визам (читать далее)

Польше не хватает медиков для борьбы с коронавирусом: «Хотим привлечь к работе врачей из-за границы - Беларуси, Украины» Не хватает около 1000 специалистов (читать далее)