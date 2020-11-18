В Беларуси с 1 января 2021 года вырастет базовая ставка
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси с 1 января 2021 года базовая ставка увеличится до 195 рублей. Об этом сообщает БелТА.
Решение о повышении ставки было закреплено в соответствующем постановлении Совета Министров от 18 ноября.
К слову, базовая ставка в Беларуси на данный момент составляет 185 рублей.
Базовая ставка учитывается при оплате труда сотрудников бюджетных и других организаций, которые получают субсидии, работники которых приравнены к оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Республиканским органам государственного управления, местным исполкомам и распорядительным органам, руководству бюджетных и других организаций, которые получают субсидии и работники которых приравнены по оплате труда к сотрудникам тех, кто работает в бюджетных организациях, необходимо принять соответствующие меры по реализации данного постановления.
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