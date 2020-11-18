В МВД заявили, что за последние два месяца было зарегистрировано более 120 фактов повреждения железнодорожных путей

В МВД заявили, что за последние два месяца возросло число умышленных повреждений на железнодорожных путях

В Министерстве внутренних дел рассказали, что за последние два месяца значительно выросло количество повреждений путей на железной дороге. Было зафиксировано более 120 фактов. Об этом сообщили в БелТА.

- На сегодняшний день было зафиксировано свыше 120 фактов повреждения путей на железной дороге. Уже заведено более 50 уголовных дел. Данные повреждения, среди которых, закорачивание рельсов, с использование металлической проволоки, чаще всего фиксируют в Минской области. Большинство нарушений происходит ночью, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что из-за аварийной обстановки на железной дороге страдают пассажиры.

- Помимо этого, нарушается и график движения грузовых поездов. Подобные нарушения также могут повлечь за собой и экстренное торможение состава, в результате которого могут пострадать пассажиры, - заявили в МВД.

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МВД: С начала 2020 года было зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы.

В ведомстве добавили, что только за прошедшие сутки было выявлено 40% случаев блокировки железнодорожного транспорта с помощью металлической проволоки. (подробности)