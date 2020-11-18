В доме Виктора Бабарико сотрудники КГБ 18 ноября провели обыск. Он длился около трех часов

В доме Виктора Бабарико 18 ноября провели обыск Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В доме экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в среду, 18 ноября, сотрудники КГБ провели обыск. Данная информация была опубликована в телеграм-канале банкира.

- Сотруднники КГБ вместе с понятыми приехали в дом Виктора Бабарико, который находится в Мочанах, примерно в 11.30. Обыск проводили десять человек. Он длился около трех часов, - говорится в сообщении.

В результате обыска было изъято охотничье ружье.

Напомним, что Виктор Бабарико был задержан 18 июня. Уже на протяжении пяти месяцев он вместе с сыном Эдуардом находится в СИЗО КГБ.

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