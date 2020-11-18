В Минске водитель «Пежо» на перекрестке поехал на красный свет и врезался в «Ниссан». Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Минске водитель «Пежо» на перекрестке поехал на красный свет и врезался в «Ниссан». Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- Данный инцидент произошел в среду, 18 ноября. За рулем автомобиля «Пежо» находился 55-летний водитель. Он двигался по улице Первомайской в сторону улицы З. Бядули. Мужчина при проезде перекрестка, находящийся на улицах Первомайская – Чапаева, решил поехать на красный свет. В результате этого произошло столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался на встречу, - пояснили в ведомстве.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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