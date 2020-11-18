В Минске водитель «Пежо» на перекрестке поехал на красный свет и врезался в «Ниссан». Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске водитель «Пежо» на перекрестке поехал на красный свет и врезался в «Ниссан». Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Данный инцидент произошел в среду, 18 ноября. За рулем автомобиля «Пежо» находился 55-летний водитель. Он двигался по улице Первомайской в сторону улицы З. Бядули. Мужчина при проезде перекрестка, находящийся на улицах Первомайская – Чапаева, решил поехать на красный свет. В результате этого произошло столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался на встречу, - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ДТП В Минске: на МКАД автомобиль врезался в осветительную мачту и загорелся.

Сотрудники МЧС извлекали водителя из машины при помощи специнструмента. Мужчина в больнице. (подробности)

В Минске легковой автомобиль выехал на красный свет и врезался в другое авто.

Водитель одного из автомобилей доставлен в больницу. (подробности)