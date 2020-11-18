Главный санитарный врач Тарасенко: Говорить о карантине в учебных заведениях из-за коронавируса пока преждевременно

Главный санитарный врач Беларуси заявил, что преждевременно говорить о карантине в учебных заведениях из-за ситуации с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко заявил, что о карантине в учебных заведениях по причине коронавируса пока говорить преждевременно. Его слова были опубликованы в телеграм-канале телеканала ОНТ.

- Если говорить о так называемом локдауне, который применяется в некоторых странах, то он лишь замедляет течение эпидемии коронавируса. После выхода из него вновь наблюдается ситуацию по увеличению случаев заражения COVID-19. Говорить о карантине в учебных заведениях пока преждевременно. Мы следим и анализируем ситуацию: если наблюдается рост числа учащихся с острыми респираторными заболеваниями, среди которых и коронавирус, когда отсутствует от 30 до 50% учащихся по уважительным причинам, тогда рассматривается вопрос о внеплановых каникулах, - заявил Тарасенко.

И добавил, что на данный момент подобной ситуации в Беларуси не наблюдается.

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