В Международной федерации хоккея пока отложили решение о судьбе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге. Фото:

В Международной федерации хоккея пока отложили решение о судьбе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге. Отчет был опубликован на официальном сайте организации.

Заседание, на котором поднимался вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году, поднимался на заседании, которое прошло в Цюрихе в среду, 18 ноября.

- В Беларуси есть некоторые трудности, к которым стоит относиться серьезно. Существует риск, что те события, происходящие на данный момент в Минске, позиция правительства Латвии и пандемия коронавируса могут оказать значительное влияние на чемпионат, - рассказал президент федерации Рене Фазель.

Данные факты Фазель назвал «очень серьезными». И добавил, что должна существовать уверенность в том, что все пройдет безопасно.

- На данный момент, Беларусь и Латвия не могут гарантировать именно безопасное проведение чемпионата мира по хоккею. Необходимо сделать все возможное, чтобы провести турнир с хозяевами, но выяснить, насколько это безопасно, - заявил Фазель.

По словам Фазеля, решение о судьбе чемпионата мира по хоккею 2021 года пока выносить не торопятся.

- Отчет, который у нас есть, положил начало дискуссии среди членов совета. Мы используем полученную информацию и постараемся найти лучший выход, - подытожил Фазель.

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