В Минске «Фиат» не уступил дорогу автомобилю «Тойота» и врезался в него. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске «Фиат» не уступил дорогу автомобилю «Тойота» и врезался в него. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в среду, 18 ноября. За рулем автомобиля «Фиат» находился 28-летний водитель. Он ехал по Сморговскому тракту в сторону улицы Пригородной. На перекрестке улиц Земледельческая - Сморговский тракт он не уступил дорогу водителю автомобиля «Тойота». Произошло столкновение, - пояснили в ведомстве.

В результате произошедшей аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Проводится проверка.

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