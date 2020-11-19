В ВОЗ заявили о том, что в Европе было зафиксировано снижение новых случаев заражения COVID-19

В Европе было зафиксировано снижение новых случаев заражения COVID-19 Фото: Инна КОРСАК

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что в Европе было зафиксировано снижение новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает БелТА.

По информации ВОЗ, снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Европе впервые за три месяца.

- К примеру, по состоянию на 16 ноября, за неделю было зафиксировано более 415 тысяч случаев заражения коронавирусом. На прошлой неделе (с 9 по 15 ноября. - Ред.) - более 1,8 миллиона случаев.

По состоянию на 18 ноября, в Европе с начала пандемии заразились коронавирусом уже 15 475 440 человек.

Смертность от заболеваний, которые вызваны коронавирусом, в Европе продолжает расти.

В ВОЗ заявили, что система здравоохранения в Европе и США истощила себя.

Напомним, что в Беларуси на 18 ноября было зафиксировано уже более 118 тысяч заражения коронавирусом. С начала пандемии скончались 1067 пациентов.

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