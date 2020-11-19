В Ивьевском районе водитель насмерть сбил 68-летнего пенсионера. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Ивьевском районе водитель насмерть сбил 68-летнего пенсионера. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Смертельное ДТП произошло во вторник, 17 ноября. За рулем автомобиля ВАЗ находился 26-летний водитель. Он двигался в сторону Липнишек и в какой-то момент увидел пешехода, который шел по краю проезжей части. Случился удар. На место случившегося оперативно вызвали скорую помощь, но водитель решил сам отвезти пострадавшего мужчину. Он проехал около 15 километров и передал пенсионера врачам. Они констатировали смерть, - рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

К слову, 68-летний мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

Проводится проверка. Устанавливаются детали произошедшего.

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