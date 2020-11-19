В Палате представителей США расширяют полномочия президента по санкциям против Беларуси

В Палате представителей США приняли законопроект о расширении санкций против Лукашенко. Фото: РИА-Новости

В Палате представителей США приняли законопроект «О суверенитете, правах человека и демократий в Беларуси», который предполагает введение санкций против официальных лиц, причастных к подавлению протестов после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Информация была опубликована на официальном сайте Конгресса.

Согласно документу, президент Америки вправе заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК, любого должностного лица, причастного к фальсификации выборов, подавлению независимых СМИ, а также всех тех, кто имеет отношение к применению насилия против мирных протестующих.

Подобные санкции, говорится в документе, возможны и против чиновников из России, которые причастны к происходящему в Беларуси.

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