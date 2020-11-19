Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел COVID-19

Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это исследование провели специалисты Института иммунологии Ла-Хойи в США. Они несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 до 81 года, которые переболели COVID-19 еще в легкой форме в самом начале пандемии.

Они проанализировали четыре компонента иммунной системы: антитела, В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости, и два типа Т-клеток.

Выяснилось, что у тех, кто переболел COVID-19, антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение, даже через шесть-восемь месяцев после заражения, сообщает ria.ru со ссылкой на bioRxiv.

При этом Т-клетки показали лишь незначительный медленный распад в организме, в то время как количество В-клеток неожиданно выросло.

Даже когда антитела больше не обнаруживаются в крови пациентов, В-клетки сохранят иммунную память, благодаря чему организм будет "узнавать" коронавирус в течение нескольких лет.

Сообщается, что это первое исследование, которое позволило настолько всесторонне оценить иммунный ответ.

До этого было установлено, что антитела сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.

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