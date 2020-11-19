После замены оборудования 19 ноября снова заработал первый энергоблок на БелАЭС

на БелАЭС снова функционирует первый энергоблок. Фото: БелТА

После замены оборудования 19 ноября заработал первый энергоблок на Белорусской АЭС в Островце. Об этом сообщили в БелТА.

- Первый энергоблок после проведения работ, связанных с заменой трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, был 19 ноября включен в сеть, - сообщили в Министерстве энергетики.

Энергоблок был включен в сеть в соответствии с требованиями регламента.

- Включение энергоблока в сеть прошло без каких-либо замечаний. Его реактор на данный момент работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются и дальше испытания систем и оборудования энергоблока, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что 7 ноября в Островец на открытие Белорусской АЭС приезжал Александр Лукашенко. Уже 9 ноября стало известно о том, что на БелАЭС приостановлена выработка электроэнергии по причине замены оборудования.

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