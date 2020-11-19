В Минске десятый месяц подряд сокращаются пассажирские перевозки

Минчане стали меньше ездить на общественном транспорте. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске уменьшился пассажиропоток. Эксперты связывают это с тем, что многие люди работают удаленно в связи с пандемией коронавируса. Еще одна причина - увеличение количества личного автотранспорта, сообщает БелаПАН.

За январь 2020 года к аналогичному прошлогоднему периоду пассажирские перевозки сократились на 3,2% (66,4 млн), за январь - февраль - на 0,2% (134,8 млн). В январе - марте было перевезено 198,4 млн пассажиров (-2,9%). В январе - апреле объем пассажирских перевозок снизился на 12,6% до 237,5 млн человек. В январе - мае было перевезено 278,9 млн человек (на 17,5% меньше), январе - июне - 322,2 млн человек (на 19,2% меньше), январе - июле - 367,7 млн (на 19,7% меньше), январе - августе - 417,3 млн (на 19,8% меньше), январе - сентябре - 474,8 млн (на 19,7% меньше).

В январе - октябре пассажирские перевозки снизились на 20,4% до 530,8 млн человек, по данным главного статистического управления столицы.

Вот как сократились перевозки разными видами транспорта за десять месяцев 2020 года:

- автобусные перевозки - на 18,1% (до 214 млн 34,6 тыс. человек),

- перевозки электрическим транспортом и метрополитеном - на 21,5% (до 315 млн 240 тыс.)

- Перевозки воздушным транспортом - на 55,8% (до 1 млн 524,8 тыс.)

В 2019 году объем перевозок в Минске увеличивался каждый месяц, и по итогам года было перевезено 808,5 млн пассажиров - это на 4,4% больше, чем в 2018 году.

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