В Смолевичском районе загорелся жилой дом. Пострадала женщина и погиб мужчина

Фото носит иллюстративный характер Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Смолевичском районе загорелся жилой дом. В результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина. Данная информация была опубликована на сайте МЧС.

- Сообщение о пожаре в жилом доме, который находится в деревне Заказинец, поступило в часть в среду, 18 ноября. Спасатели обнаружили на пожаре тело 42-летнего хозяина дома. В результате случившегося возгорания пострадала 46-летняя женщина, с которой проживал погибший. У нее ожоги. Женщина была доставлена в больницу, - пояснили в ведомстве.

Причины, по которым произошло возгорание, устанавливаются. Также выясняется причина гибели человека.

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