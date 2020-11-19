Погода в Беларуси на 20 ноября: до 7 градусов со знаком плюс, но с дождями, снегом и порывистым ветром

Погода в Беларуси на 20 ноября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 20 ноября, днем ожидается до 7 градусов тепла, но с дождями и снегом. Об этом проинформировали в БелТА.

В отдельных районах страны ожидается туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется южный, но порывистый, а в ночное время - сильно порывистый.

Ночью температура воздуха составит от минус 2 до плюс 5 градусов, по юго-востоку Беларуси - до минус 4. Днем воздух прогреется до 7 градусов.

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