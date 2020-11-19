Организаторы "Евровидения" из-за пандемии изменили правила конкурса в 2021 году

Организаторы надеются, что большинство артистов все же приедет в мае 2021 года в Роттердам.
Следующий конкурс "Евровидение" запланирован на май 2021 года в Роттердаме в Нидерландах.
Организаторы рассказали о новых правилах его проведения, которые были приняты из-за пандемии.
Как передает БелТА, теперь артисты должны будут предварительно записать свои выступления для "Евровидения-2021" на случай, если не смогут выступить на конкурсе вживую из-за закрытых границ или нахождения на самоизоляции. Запись будет гарантом выступления музыканта на конкурсе. Она должна быть уникальной и оставаться неопубликованной до конкурса.
За видеозапись для участия в "Евровидении" будет отвечать национальный вещатель каждой страны. Съемки в формате live-on-tape пройдут в студии в той стране, которую будет представлять артист. На все дается три дубля. Организаторы конкурса будут наблюдать за записью выступления онлайн.
Видеоролики должны быть готовы до конца марта 2021 года.
Планируется, что в конкурсе примут участие представители 41 страны.
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