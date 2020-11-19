Из-за ввода новых станций метро в Минске с 24 ноября ряд троллейбусов меняют маршрут

Из-за ввода новых станций метро в Минске с 24 ноября сразу несколько троллейбусов меняют свой маршрут Фото: Инна КОРСАК

В Минске с 24 ноября ряд троллейбусов изменяют свой маршрут. Это было вызвано тем, что начали функционировать новые станции метро. Об этом сообщили в агентстве «Минск-Новости».

- Маршрут движения меняется у троллейбусов под №37, 46 и 29. Они будут следовать до остановки «Площадь Франтишка Богушевича». Левый поворот с улицы Немига на улицу Мясникова будет исключен, - рассказали корреспонденту агентства в ГП «Столичный транспорт и связь».

Для троллейбусов №37, 46 и 29 добавляются новые остановки в обоих направлениях - «Мясникова» и «Музыкальный театр». Из маршрута будут убраны остановки «Площадь Мясникова» и «Сендайский сквер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Радуют защитные экраны и зарядки в вагоне»: Зеленолужская линия метро открылась для пассажиров.

На каждой из четырех станций собралась толпа любопытных минчан, они фотографировались и снимали видео. А мы посмотрели, как началась работа станций. (подробности)