«Белавиа» возобновляет полеты на Кипр с 19 декабря

Полеты в Ларнаку начнутся с 19 декабря.
Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Национальная авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты в Ларнаку (Кипр).
- С 19 декабря провести зиму на Кипре станет возможно, - сообщает пресс-служба перевозчика.
Сообщается, что выполнение рейсов запланировано по субботам, по 27 марта 2021 года.
Напомним, до этого авиакомпания объявила о приостановке некоторых рейсов, в том числе в Баку, Ригу, Алматы, Таллин, Будапешт.
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