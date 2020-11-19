«Белавиа» возобновляет полеты на Кипр с 19 декабря

Полеты в Ларнаку начнутся с 19 декабря. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Национальная авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты в Ларнаку (Кипр).

- С 19 декабря провести зиму на Кипре станет возможно, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Сообщается, что выполнение рейсов запланировано по субботам, по 27 марта 2021 года.

Напомним, до этого авиакомпания объявила о приостановке некоторых рейсов, в том числе в Баку, Ригу, Алматы, Таллин, Будапешт.

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