Александр Лукашенко 19 ноября назначил нового министра культуры

Лукашенко назначил нового министра культуры. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 19 ноября, назначил нового министра культуры. Им стал экс-помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Об этом сообщает БелТА.

Анатолий Маркевич родился в деревне Громки Щучинского района.

По образованию Маркевич учитель математики и физики.

В 2010 - 2011 годах он возглавлял Кореличский районный Совет депутатов, работал председателем Новогрудского райисполкома с 2011 по 2019 год.

До назначения министром культуры Маркевич был помощником президента по Брестской области.

Напомним, что ранее министром культуры был Юрий Бондарь. Он был назначен на должность в 2017 году.

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