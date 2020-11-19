Александр Лукашенко 19 ноября назначил нового министра культуры

Лукашенко назначил нового министра культуры. Фото: БелТА
Александр Лукашенко в четверг, 19 ноября, назначил нового министра культуры. Им стал экс-помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Об этом сообщает БелТА.
Анатолий Маркевич родился в деревне Громки Щучинского района.
По образованию Маркевич учитель математики и физики.
В 2010 - 2011 годах он возглавлял Кореличский районный Совет депутатов, работал председателем Новогрудского райисполкома с 2011 по 2019 год.
До назначения министром культуры Маркевич был помощником президента по Брестской области.
Напомним, что ранее министром культуры был Юрий Бондарь. Он был назначен на должность в 2017 году.
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