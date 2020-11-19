Умер известный белорусский художник Валерий Шкарубо

Валерий Шкарубо ушел из жизни. Фото: facebook.com

- Ужасная новость. Ушел из жизни Валера Шкарубо. Выдающийся Художник, потрясающий Человек, настоящий Друг, уникальная Личность, носитель Света, Тепла и Добра! Очень жаль! Очень больно! Невозможно поверить! Нет слов… Светлая память… - написал на своей странице в Фейсбуке режиссер Валерий Матюшевский.

Валерий Шкарубо - известный белорусский художник. Он родился в 1957 г. в Борисове.

Практически всю свою творческую жизнь был верен одному жанру - пейзажу.

Ему посчастливилось презентовать свои картины на самом авторитетном форуме мирового современного искусства - Венецианской биеннале, пишет mlyn.by.

Белорусский пейзаж кисти Шкарубо видели и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в Европарламенте (Брюссель), в Зале Кардена в Париже и на других известных выставочных площадках.

Валерий Шкарубо - заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Государственной премии РБ.

С 1989 года - член Белорусского союза художников.

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