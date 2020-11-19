Генпрокуратура: Парня и девушку будут судить за циничную надпись синей краской на тротуарной плитке

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В Генеральной прокуратуре рассказала, что 25-летних парня и девушку из Минска будут судить за то, что они нанесли циничную надпись на тротуарной плитке. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Прокуратура Фрунзенского района направила уголовное дело в суд в отношении парня и девушки, которые 9 сентября рядом со зданием, находящимся по адресу улица Притыцкого, 21А, нанесли циничную надпись на тротуарную плитку краской синего цвета. Оставшуюся краску они разлили на плитку, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что действиями молодых людей был нанесен ущерб на 7,5 тысячи рублей - 278 базовых величин.

Парень и девушка заключены под стражу.

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