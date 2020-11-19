Сергей Лавров приедет c рабочим визитом в Беларусь 25 - 26 ноября

Сергей Лавров прилетит в Минск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Глава МИД России Сергей Лавров посетит с визитом Беларусь 25 - 26 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает БелТА.
- 25 - 26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси, - сказала Захарова.
Сообщается, что программой визита также предусмотрены переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
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