Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 ноября 2020 года: 1382 новых случая COVID-19 и 7 смертей за сутки

Прирост за сутки - 1382 новых случая заражения коронавирусом
Фото: Инна КОРСАК
В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в телеграм-канале.
На 19 ноября в стране зарегистрировано 119 390 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 1382 новых случая. Снова заметен рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.
После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 99 584 пациента (+1266 за сутки)
«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1074 пациента. А за последние сутки умерли 7 человек. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.
За все время в Беларуси провели 2 977 802 теста.
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