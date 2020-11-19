Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 ноября 2020 года: 1382 новых случая COVID-19 и 7 смертей за сутки

Прирост за сутки - 1382 новых случая заражения коронавирусом Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в телеграм-канале.

На 19 ноября в стране зарегистрировано 119 390 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 1382 новых случая. Снова заметен рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 99 584 пациента (+1266 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1074 пациента. А за последние сутки умерли 7 человек. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 2 977 802 теста.

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