Бывший генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк назначен на новую должность

Александр Конюк будет представлять Беларусь в Армении. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел новые назначения, передает БелТА.

Экс-генпрокурор Александр Конюк назначен послом Беларуси в Армении.

Напомним, Конюк занимал должность генерального прокурора девять лет.

Снимая его с этой должности 9 сентября 2020 года, Александр Лукашенко говорил о нем так:

- Человек надежный, государственный, военный, прошел Афганистан - мы это знаем. Знает иностранные языки, и у него есть желание поработать в службе дипломатии. Я не возражаю против его желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить предложения.

Также Александр Лукашенко назначил сегодня послов в Китай, Азербайджан, Пакистан и Кению.

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