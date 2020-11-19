«Когда снимали ленточки, то повредили пролеты»: в Мингорисполкоме рассказали, почему убрали ограждение вокруг спортплощадки на Белинского

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В Мингорисполкоме пояснили, по какой причине было убрано ограждение вокруг спортплощадки, которая находится в одном из дворов по улице Белинского. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В четверг, 18 ноября, сотрудники коммунальных служб приводили в порядок ограждение спортивной площадки, которая расположена в одном из дворов по улице Белинского. В тот момент, когда снимали ленточки, были повреждены пролеты забора. По этой причине службы района приняли решение демонтировать конструкции, чтобы привести их в надлежащий вид. На данный момент пролеты уже очищены и будут установлены на прежнее место уже сегодня (19 ноября. - Ред.), - рассказала первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.

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Он добавил, что «нормальные люди помогают сотрудникам коммунальных служб наводить порядок, а потом приходят какие-то вандалы и снова надписи наносят». (подробности)