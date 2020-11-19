Экс-глава Совета безопасности Андрей Равков назначен на новую должность

Равков назначен послом в Азербайджан. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 19 ноября, в четверг, провел кадровый день. Новую должность получил экс-глава Совета безопасности Андрей Равков. Он был назначен послом в Азербайджан. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко назначил и нового министра культуры. Им стал экс-помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич.

Напомним, что Андрей Равков был назначен главой Совета безопасности в январе 2020 года. В сентябре Лукашенко откомандировал Равкова в Минобороны, а на его место назначил Валерия Вакульчика.

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